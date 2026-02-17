BIST 14.299
İfadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den ilk açıklama

İfadeye çağırılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı. Denizli yaptığı açıklamada ''Beni aradılar, 'İfade vermeniz lazım' dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok'' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlattığı kamuoyunca tanınan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir’in Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Lal Deniz’in ifade işlemleri için çağrı kağıdı çıkartılmıştır" denildi.

LAL DENİZLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Sözcü'ye konuşan Denizli, tebligatının adliyeye bırakıldığını ve çağrı nedenini bilmediğini belirtti.

Denizli'nin açıklaması şu şekilde:

"Ankara’daydım, şimdi Çeşme’ye dönüyorum. Yarın tebligatı alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum.

Beni aradılar, 'İfade vermeniz lazım' dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok.

Çağrılırsak gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok."

