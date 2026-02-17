2026'da altını ne bekliyor? Dev banka altın yatırımcısını uyardı
Altın fiyatlarıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Ons altın 5.595 dolar ile gram altın ise 7.811 liralık tarihi zirvesinin ardından sert bir düşüş yaşadı. Yatırımcı tedirgin.. Altın fiyatlarında yön nasıl olacak?
Şubat ayının ilk haftasında son 10 yılın en sert düşüşünü gerçekleştiren altın, yön arayışını sürdürüyor. Gram altın 7 bin liranın altında seyrederken, ons altın ise 5 bin dolar seviyesinin altında bulunuyor. Yatırımcılar "Altın yükselecek mi düşecek mi?" sorusuna cevap ararken, dünyaca ünlü banka HSBC'den dikkat çeken bir rapor geldi. Dev banka yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı.
cnbce'ye konuşan HSBC Kıdemli Değerli Metaller Analisti James Steel, 2026 yılında değerli metaller piyasasını oynaklığın tanımlayacağını bildirdi.
Steel, altının son dönemde ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirilerindeki düşüşe beklenen tepkiyi vermediğine dikkat çekti. Steel, ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin %4.30 seviyelerinden %4.00 seviyesine kadar gerilemesine rağmen altın fiyatlarının bu duruma duyarsız kalmasını, 2022 yılında değişen piyasa dinamiklerine bağladı.
Geleneksel olarak altın ile tahvil faizleri arasındaki ters korelasyonun bozulduğunu ifade eden analist, altının artık reel faizlere karşı eskisi kadar hassas olmadığını vurguladı. Kevin Warsh'un Fed için aday gösterilmesinin faizler ve altın üzerindeki etkisine de değinen Steel, merkez bankasının bağımsızlığını korumasının kritik olduğunu ifade etti. Bağımsızlığa yönelik herhangi bir tehdidin altın fiyatlarını doğrudan yükselteceği öngörüsünde bulundu.