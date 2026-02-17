2026'da altını ne bekliyor? Dev banka altın yatırımcısını uyardı

Geleneksel olarak altın ile tahvil faizleri arasındaki ters korelasyonun bozulduğunu ifade eden analist, altının artık reel faizlere karşı eskisi kadar hassas olmadığını vurguladı. Kevin Warsh'un Fed için aday gösterilmesinin faizler ve altın üzerindeki etkisine de değinen Steel, merkez bankasının bağımsızlığını korumasının kritik olduğunu ifade etti. Bağımsızlığa yönelik herhangi bir tehdidin altın fiyatlarını doğrudan yükselteceği öngörüsünde bulundu.