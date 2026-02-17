Akın Gürlek'ten sosyal medya düzenlemesi ve Alo Adalet uygulaması açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026’da yürürlüğe girmesi planlanan sosyal medya düzenlemesiyle hesaplara "kimlik ve cep telefonu" doğrulaması getirileceğini açıkladı.

Abone ol

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesaplarına kimlik ve cep telefonu doğrulaması şartı getirileceğini söyledi.

Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesi ve ALO Adalet uygulamasına dair TV 100'e konuştu.

Bakan Gürlek, 2026’da yürürlüğe girmesi hedeflenen düzenleme kapsamında sosyal medya hesaplarına kimlik ve cep telefonu doğrulaması şartı getirileceğini, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişiminin önleneceğini söyledi.

Bakan Gürlek'in konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

“Sosyal medya yasasını çalışmaya başladık, 2026'ya çıkarmayı hedefliyoruz. Sosyal medya hesaplarına girmek için hem kimlik doğrulama hem de cep telefonu doğrulama gerekecek. 15 yaş altı çocuklarımızın sosyal medyaya girmesini önleyeceğiz. Bu hususta ailelerin büyük talebi ve tam desteği var."

ALO ADALET UYGULAMASI

Alo Adalet uygulamasına da değinen Gürlek, uygulamanın ana amacının yurttaşın uzayan dava süreçlerinin daha kısa zamanda çözüme kavuşması olduğunu kaydetti.

Gürlek, "Mahkemede süreçleri devam eden vatandaşlarımız davasının gecikme nedenlerini birebir öğrenebilecek. Davanın her aşamasından bilgi sahibi olacak. Hakimlerimizin de hedef süreye uymaları amaçlanıyor” dedi.