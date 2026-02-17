Trabzonspor son 11 maçta 19 gol yedi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, son haftalarda kalesini kapatamadı.

Süper Lig'de 22 maçta 26 gole engel olamayan bordo-mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü.

Sezon başında savunmada daha iyi performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, ligin ilk 11 haftasında 7 gol yerken son 11 maçta 19 gol yeme üzüntüsü yaşadı.

Son 11 maçın 10'unda gol yedi

Trabzonspor, ligde son 11 maçın 10'unda topu, gol sonrası kalesinden çıkardı.

Ligin 12. haftasında 1-1'lik Corendon Alanyaspor ile başlayan süreçte bordo-mavili takım, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com. Antalyaspor karşısında 1'er gol, Rams Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında 3'er, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında da 4 gol sonrası topu başlama noktasına taşıdı.

Bu süreçte Karadeniz ekibi, sadece Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Uğurcan Çakır ile 4 maçta sadece 1 gol

Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında 1 gol gördü.

Bordo-mavililer, bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor maçlarını 1-0 kazanırken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Uğurcan Çakır ile kalesinde 0,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Onana ile 1,38 gol ortalaması

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Kamerunlu Andre Onana'ya kalesini teslim etti.

Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe maçından itibaren bordo-mavili takımın kalesini koruyan Onana, 18 karşılaşmada 25 gole kalesini kapatamadı.

Trabzonspor, Onana'nın kaleyi koruduğu dönemde maç başına kalesinde gördüğü gol ortalaması 1,39 oldu.