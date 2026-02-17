BIST 14.300
DOLAR 43,73
EURO 51,84
ALTIN 6.926,66
HABER /  DÜNYA

İngiltere'de işsizlik yaklaşık son 5 yılın zirvesinde

İngiltere'de işsizlik yaklaşık son 5 yılın zirvesinde

İngiltere'de işsizlik yüzde 5,2 ile yaklaşık son 5 yılın zirvesine çıktı.

Abone ol

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Ekim-Aralık 2025 aylarını kapsayan üç aylık döneme ilişkin işgücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik oranı çeyreklik bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Bu dönemde işsizlik yüzde 5,2 ile Kasım 2020-Ocak 2021 aylarını kapsayan üç aylık dönemden beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede işe alım aktivitesinin zayıfladığını ve işsizliğin yükseldiğini ifade etti.

Bu dönemde özel sektördeki maaş artışlarının yavaşlayarak son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten McKeown, kamudaki maaş artışlarının da yavaşlamasına rağmen yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gabriel Sara'dan Erdoğan itirafı! Külliye'deki yemek anını ilk kez anlattı
Gabriel Sara'dan Erdoğan itirafı! Külliye'deki yemek anını ilk kez anlattı
Neçirvan Barzani'den Suriye açıklaması: Türkiye'nin desteği olmasaydı...
Neçirvan Barzani'den Suriye açıklaması: Türkiye'nin desteği olmasaydı...
İçişleri Bakanı Çiftçi'den Meclis'teki yemin kavgasına tepki
İçişleri Bakanı Çiftçi'den Meclis'teki yemin kavgasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya gitti
Mersin'de operasyon! Yasadışı bahis operasyonunda 9 kişi tutuklandı...
Mersin'de operasyon! Yasadışı bahis operasyonunda 9 kişi tutuklandı...
Giresun'da polis memuru intihar etti
Giresun'da polis memuru intihar etti
Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor! Tarih duyuruldu
Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor! Tarih duyuruldu
Allianz Türkiye'den İMM teminat limitlerinde artış
Allianz Türkiye'den İMM teminat limitlerinde artış
Terörsüz Türkiye" komisyonu rapor yazımı için 6’ncı kez toplandı
Terörsüz Türkiye" komisyonu rapor yazımı için 6’ncı kez toplandı
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Fotoğraflar soruldu, Trump köşeye sıkıştı! Verdiği yanıt gündem oldu
Fotoğraflar soruldu, Trump köşeye sıkıştı! Verdiği yanıt gündem oldu
Altın resmen çakıldı! Gram altının fiyatına bakın
Altın resmen çakıldı! Gram altının fiyatına bakın