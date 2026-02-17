BIST 14.299
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye gönderme! Perez'in mesajını okudu

Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho'dan sarı-lacivertli kulübe göndermeler devam ediyor. Portekizli hoca son olarak Real Madrid başkanı Florentino Perez'den aldığı mesajı kamuoyuyla paylaşınca Fenerbahçelileri yine sinirlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları play-off maçları öncesi basın toplantısında açıklama yapan teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçelilerin üzerine oynamaya devam ediyor.

Jose Mourinho: "Florentino Perez ile çok iyi bir ilişkim var. Benfica ile sözleşme imzaladığımda bana mesaj atmıştı. Mesajda 'Yeniden üst düzey bir kulübe katılmana sevindim.' dedi."

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz ekibine imza attığı süreç sonrası birçok kez "Kendi seviyeme döndüm" açıklaması yapmıştı.

Portekizli teknik adam, Real Madrid'e olası dönüş olasılığıyla ilgili ise "Real Madrid'e elimden gelen her şeyi verdim. İyi şeyler de yaptım, kötü şeyler de ama kesinlikle her şeyimi verdim ve hepsi bu. Bir profesyonel böylesine kalıcı bir izlenim bırakarak bir kulüpten ayrıldığında sonsuza dek süren bir bağ oluştuğuna inanıyorum.

12 yıl önce ayrılmış olmama rağmen dünyanın dört bir yanındaki Real Madrid taraftarlarıyla her karşılaştığımda aynı duyguyu yaşıyorum. İnsanlar benimle benzer bir duyguya sahipler, her zaman her şeyimi verdiğimi düşünüyorlar ve genel olarak, insanlar bana saygı duyuyorlar. Bu harika." dedi.

