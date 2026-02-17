BIST 14.299
Bu fotoğrafın mesajı mı var? Mehmet Ağar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi niye ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'ye yaptığı ziyaretle gündem olan Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar görüşme sonrası ilk kez konuştu. Bu ziyaretin "mesaj" olduğu iddialarına tepki gösteren Ağar "Bakan beyi ziyaret etmemin ne mesajı olabilir? Saçmalık bu" dedi.

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ziyareti büyük ses getirdi. Bu ziyaretin "mesaj" olabileceği yorumları yapılırken, Ağar görüşmeye ilişkin ilk kez konuştu. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Mehmet Ağar şunları söyledi:

-"Bakan beyi ziyaret etmemin ne mesajı olabilir? Saçmalık bu. Bakan ilk geldiğinde de ziyaretine giderim.

-Kaldı ki sayın Mustafa Çiftçi, benim bakanlığım dönemimde sınavı kazanmış, kaymakamlığa girmiş.
-Ben de Erzurum Valiliği yaptım, Onun da Erzurum Valiliği'nden, İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi olaya ilave bir renk katıyor.

Yolum düşer giderim
-Devlette, böyle ziyaret usulleri vardır. Ben her Emniyet Genel Müdürü değişikliği, her Ankara, İstanbul Emniyet Müdürü değişikliği, her İçişleri, Adalet Bakanı değişikliğinde yolum düşer giderim. 'Hayırlı olsun' derim, ayrılırım. Bu kadar basit. Bunun altında başka niyetler aranmamalı.

-Devletin kuralları vardır. Kaldı ki İçişleri Bakanlığı, bunun önemli geleneğinin, göreneğinin ziyadesiyle uygulandığı bakanlıktır. Bu kadar basittir." 

