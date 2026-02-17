BIST 14.299
DOLAR 43,73
EURO 51,83
ALTIN 6.915,72

Hollandalı sporcu fermuarını açtı, 1 milyon dolar kazandı!

|
Hollandalı sporcu fermuarını açtı, 1 milyon dolar kazandı!

Jutta Leerdam, 2026 Kış Olimpiyatları'nda rekor kırıp altın madalya kazandı. Hollandalı sporcu yarış sonrası fermuar açtığı anların viral olmasıyla yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde etti. İşte detaylar...

Hollandalı sporcu fermuarını açtı, 1 milyon dolar kazandı! - Resim: 1

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 1000 metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam, yarış sonrası yaptığı hareketle de gündem oldu.

16
Hollandalı sporcu fermuarını açtı, 1 milyon dolar kazandı! - Resim: 2

Ünlü sporcunun fermuarını açtığı anların milyonlarca kez izlenmesinin ardından yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı iddia edildi.

26
Hollandalı sporcu fermuarını açtı, 1 milyon dolar kazandı! - Resim: 3

Rekorla gelen altın madalya

27 yaşındaki Leerdam, 1.12.31'lik derecesiyle hem olimpiyat rekorunu kırdı hem de altın madalyaya ulaştı. 

36
Hollandalı sporcu fermuarını açtı, 1 milyon dolar kazandı! - Resim: 4

Yarış sonrası gözyaşları içinde konuşan Hollandalı sporcu, "Bu gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi. Bitiş çizgisini geçtikten sonra çok şaşırdım, çok yorgundum ve çok duygusaldım. Adımın yanında o yeşil rengi görünce inanamadım" ifadelerini kullandı.

46