Hollandalı sporcu fermuarını açtı, 1 milyon dolar kazandı!
Jutta Leerdam, 2026 Kış Olimpiyatları'nda rekor kırıp altın madalya kazandı. Hollandalı sporcu yarış sonrası fermuar açtığı anların viral olmasıyla yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde etti. İşte detaylar...
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 1000 metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam, yarış sonrası yaptığı hareketle de gündem oldu.
Ünlü sporcunun fermuarını açtığı anların milyonlarca kez izlenmesinin ardından yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı iddia edildi.
Rekorla gelen altın madalya
27 yaşındaki Leerdam, 1.12.31'lik derecesiyle hem olimpiyat rekorunu kırdı hem de altın madalyaya ulaştı.
Yarış sonrası gözyaşları içinde konuşan Hollandalı sporcu, "Bu gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi. Bitiş çizgisini geçtikten sonra çok şaşırdım, çok yorgundum ve çok duygusaldım. Adımın yanında o yeşil rengi görünce inanamadım" ifadelerini kullandı.