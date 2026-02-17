BIST 14.299
Bomba iddia! Icardi'nin eski eşi Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile evliliği sona eren Wanda Nara iddiaya göre Fenerbahçeli bir futbolcuyla aşk yaşıyor.

Bomba iddia! Icardi'nin eski eşi Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor - Resim: 1

Mauro Icardi'yi rapçi Gante ile aldattığı iddialarının ardından evliliği sona eren Wanda Nara hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi.

Bomba iddia! Icardi'nin eski eşi Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor - Resim: 2

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Wanda Nara'nın Fenerbahçe'de forma giyen bir futbolcuyla ilişki yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre Nara'nın kısa süre içinde birlikte olduğu ismi kamuoyuna açıklayacağı konuşuluyor.

Bomba iddia! Icardi'nin eski eşi Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor - Resim: 3

Icardi ile yaşadığı çalkantılı ayrılık süreci sonrası özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nara'nın, bu kez rotasını Türkiye'ye çevirdiği iddiaları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Bomba iddia! Icardi'nin eski eşi Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor - Resim: 4

Söz konusu haberle ilgili ne Wanda Nara'dan ne de adı geçen Fenerbahçeli futbolcudan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

