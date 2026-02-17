Devlerin sürpriz yenilgileri Avrupa'da iki büyük ligde lider değişti

LaLiga'da Real Madrid ve Ligue 1'de Lens liderlik koltuğuna otururken, Premier Lig'de Arsenal, Serie A'da Inter ve Bundesliga'da Bayern Münih puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara hafta sonu ve pazartesi devam edildi.

La Liga'nın yeni lideri Real Madrid

İspanya La Liga'nın 24. haftasında pazartesi oynanan karşılaşmada Barcelona, deplasmanda Girona'ya 2-1 kaybederek liderlik koltuğunu kaybetti.

Barcelona, Pau Cubarsi ile öne geçerken Girona, Thomas Lemar ve Fran Beltran'ın golleriyle maçı kazanmayı bildi.

Ev sahibi ekipte, Joel Roca uzatmalarda kırmızı kart gördü.

Real Madrid, evinde Real Sociedad'ı Gonzalo Garcia, Federico Valverde ve Vinicius Junior'ın 2 penaltı golleriyle 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golü Mikel Oyarzabal'dan geldi.

Ev sahibi takımda Arda Güler, mücadelede 90 dakika görev aldı.

Getafe, sahasında Villarreal'i 2-1 yenerken Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'ya 3-0 mağlup etti.

Real Madrid, 60 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona 58 puanla ikinci, Villareal ve Atletico Madrid, 45'er puanla Real Madrid'i izledi.



- Ligue 1'de Lens, liderliği PSG'den aldı

Frsansa Ligue 1'in 22. haftasında Lens deplasmanda Paris FC'yi 5-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Pierre Sage'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Wesley (2), Thauvin ve Rayan Fofana (2) kaydetti.

Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes'e 3-1 yenilerek ikinci sıraya geriledi.

Olimpik Lyon, evinde Nice'i 2-0 yenerken Olimpik Marsilya, sahasında Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı.

Lille'in sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldığı maçta Berke Özer, konuk takımın kalesini korudu.

Lens, 52 puanla lider olurken, onu Paris Saint-Germain 51, Olimpik Lyon 45 ve Olimpik Marsilya 40 puanla takip etti.



- Inter liderliğini korudu

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Inter, evinde Juventus'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu yedek kulübesinde başladığı maçın 54. dakikasında Nicolo Barella yerine oyuna dahil oldu.

Juventus'un genç oyuncusu Kenan Yıldız ise karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 75. dakikada yerini Jeremie Boga'ya bıraktı.

Konuk ekipte Pierre Kalulu, 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Milan, deplasmanda Pisa'yı 2-1 ile geçerken Napoli, Roma ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi.

Inter, 61 puanla liderlik koltuğunda yer alırken bir maçı eksik Milan, 53 puanla ikinci sırada yer aldı. Napoli 50 puanla Roma ise 47 puanla Inter'i izledi.

Arsenal, beraberliğe rağmen zirvede kaldı

İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında, lider Arsenal, deplasmanda Brentford ile 1-1 berabere kaldı.

Londra ekibinin golü Noni Madueke'den gelirken Brenfort skoru Keane Lewis-Potter ile eşitledi.

Manchester City, evinde Fulham'ı 3-0 yendi, Chelsea ise Leeds United ile 2-2 berabere kaldı.

Manchester United ise West Ham United ile deplasmanda yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Brighton Hove Albion, deplasmanda Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Bournemouth, deplasmanda Everton'ı 2-1 yenerken 58. dakikada milli oyuncu Enes Ünal yerini Alex Toth'a bıraktı.

Ligde 26. haftanın ardından Arsenal, 57 puanla ligin zirvesinde yerini korudu. Manchester City 53, Aston Villa 50, Manchester United 45 ve Chelsea 44 puanla Arsenal'i izledi.

Bayern Münih, rahat kazandı

Bundesliga'nın 22. haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 3-0 ile geçti. Ev sahibi ekibin gollerini Harry Kane (2) ve Leon Goretzka kaydetti.

Borussia Dortmund evinde Mainz'ı ve Bayer Leverkusen ise St. Pauli'yi 4-0'lık skorlarla devirdi.

Hoffenheim ise Freiburg'u 3-0 mağlup etti.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin zirvesinde Bayern Münih, 57 puanla yerini korudu. Borussia Dortmund 51, Hoffenheim 45 ve Stuttgart ise 42 puanla lideri takip etti.