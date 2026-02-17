BIST 14.300
Futbolculara oruçlarını açma izni verilecek

İngiltere Premier Lig'de futbolculara oruçlarını maç esnasında açma izni verilecek.

İngiliz kamu yayıncısı BBC kanalının haberine göre, ramazan ayı boyunca Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için maçlar kısa süreliğine durdurulacak.

Haberde, maçta orucunu açması gereken futbolcu olup olmadığı maç öncesinde öğrenilecek ve bu oyuncuların oruçlarını açabilmesi için iftar vaktinde maça ara verilecek.

Maçın kale vuruşu, serbest vuruş veya taç atışı sırasında en uygun anda durdurulacağının belirtildiği haberde, "Takımlar ve maç görevlileri, ara verilmesi gerekip gerekmediğini önceden görüşecek ve duraklama için yaklaşık bir zaman üzerinde anlaşacak ve bu arayı takımlar su molası veya taktiksel mola olarak kullanılmayacak." denildi.

İngiltere Futbol Ligi'nin (English Football League) alt kategorilerinde de yapılan uygulama, ilk olarak 2021 yılında gerçekleştirilmişti.

