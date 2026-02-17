Victor Osimhen Juventus maçı öncesi çıldırdı! "Bana köpek gibi davrandılar"
Victor Osimhen, Juventus maçı öncesi İtalyan basınına açıklamalar yaptı. Osimhen Napoli'den ayrılış sürecine dair konuşurken, "Bana köpek gibi davrandılar, ben kukla değilim" dedi. Nijeryalı yıldız'ın Juventus itirafı da dikkat çekti.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanacak kritik maç öncesi İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Napoli dönemine dair kullandığı ifadeler ise manşetleri alevlendirdi.
"Ben bir kukla değilim"
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Osimhen, Napoli'den ayrılık sürecine ilişkin sert sözler sarf etti. De Laurentiis'in transfer konusunda verdiği sözü tutmadığını dile getiren yıldız golcü, "Yaz tatilinde ayrılabileceğim konusunda centilmenlik anlaşması yapmıştık ancak söz tam olarak tutulmadı. Beni her yere göndermeye çalıştılar. Bana köpek gibi davrandılar. Şuraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap… Kariyerimde ilerlemek için çok çalıştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben bir kukla değilim." ifadelerini kullandı.
Napoli'nin sosyal medyada paylaştığı bir videonun ardından ilişkilerin bozulduğunu belirten Osimhen, ırkçı hakaretlere maruz kaldığını da söyledi.
Galatasaray sözleri: Daha önce böyle bir şey yaşamadım
İstanbul'a geliş sürecini anlatan Nijeryalı forvet, Galatasaray'da bulduğu atmosferden övgüyle bahsetti. Osimhen, "Sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum. İstanbul'a gelir gelmez burada oynamış herkesin neden takıma ve insanlara aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce böyle bir şey yaşamadım." dedi. Avrupa'da da iz bırakmak istediklerini vurgulayan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olduklarını dile getirdi.