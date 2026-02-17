Victor Osimhen Juventus maçı öncesi çıldırdı! "Bana köpek gibi davrandılar"

"Ben bir kukla değilim"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Osimhen, Napoli'den ayrılık sürecine ilişkin sert sözler sarf etti. De Laurentiis'in transfer konusunda verdiği sözü tutmadığını dile getiren yıldız golcü, "Yaz tatilinde ayrılabileceğim konusunda centilmenlik anlaşması yapmıştık ancak söz tam olarak tutulmadı. Beni her yere göndermeye çalıştılar. Bana köpek gibi davrandılar. Şuraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap… Kariyerimde ilerlemek için çok çalıştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben bir kukla değilim." ifadelerini kullandı.