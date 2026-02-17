BIST 14.299
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 70 zanlı yakalandı

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 70 zanlı yakalandı

Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışmalarda, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 8 aylık teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere 144 ekip, 676 personel ve özel harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 50 fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

