AK Partili isim açıkladı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket sonuçları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş gündeme ilişkin düzenledikleri basın toplantısında CHP’ye “yolsuzluk” iddiaları üzerinden yüklenirken İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de AK Parti’nin masasındaki son anket sonuçlarını paylaştı. Özdemir son ankette partisinin oy oranlarının yüzde 35,5’ten 41,7’ye yükseldiğini öne sürdü.

ANKARA kulisleri hareketli günler yaşamaya devam ederken AK Parti cephesinden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün içerisinde bulunduğumuz İstanbul şehrine baktığınızda, çok büyük bir yolsuzluk şebekesiyle bu aziz şehrin karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen, partinin Teşkilat Başkanlığının çalışmaları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin basın toplantısında, üye sayılarını Türkiye genelinde 600 binden fazla artırdıklarını söyledi.

Hafta sonu Gaziantep'te yapılan toplantıda Güneydoğu Anadolu'da görev yapan teşkilatlarla bir araya geldiklerini dile getiren Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye"ye dair yürüttükleri çalışmaların burada önemli fırsat penceresi açtığını gözlemlediklerini belirtti.

Büyükgümüş, son 10 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı'yla Türkiye'de bazı stratejik kazanımlar elde ettiklerini aktararak, bunlardan ilkinin Malazgirt ruhu, ikincisinin ise Türkiye'nin savunma sanayisinde özellikle son 10 yılda geldiği aşama olduğunu kaydetti.

Büyükgümüş, "Biliyorsunuz bu hendek olaylarının yaşandığı yoğun dönemlerde Cumhurbaşkanı'mız büyük bir stratejik kararlılıkla, son derece hak ve özgürlükleri koruyarak büyük bir mücadele ortaya koyulacağından bahsetmişti. Elhamdülillah, bunun sonuçlarını da aldık. Özellikle İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz aşama burada bizim çok önemli bir stratejik kazanımımız haline geldi." diye konuştu.

Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye"nin bir devlet projesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ama milletin denetimi ve gözetimi altında bir devlet projesidir. Çok büyük bir öz güvenle ve kararlılıkla ifade ediyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti elbette Kürtlerin de devletidir. Coğrafyamızda, bölgemizde her kim Kürt kardeşimiz eğer kendini garip hissetmişse, kendini mazlum hissetmişse bakacağı tek yer Ankara'dır. Terörsüz Türkiye'yle çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ettiğimizde ve hedeflerimize ulaştığımızda biz Türkiye'nin kalkınması için yeni bir ve güçlü bir iklim yakalayacağımıza inanıyoruz."

Deprem bölgesinde 100 milyar doları aşan yatırımlar yapıldığına aktaran Büyükgümüş, Gabar'daki petrol üretimiyle elde edilen gelirin de milletle buluşarak aile ve gençlik desteklerine dönüştüğünü vurguladı.

MUHALEFET VE BELEDİYELERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Son yerel seçimlerin ardından muhalefetin milletle hizmet ve eser buluşturma imkanı elde ettiğini ancak bu fırsatın değerlendirilmediğinin altını çizen Büyükgümüş, "Şehirlerimiz büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna destek olmayı bir kenara bırakın, 70'li 80'li yıllarda yaşadığımız temel eksikliklerin adeta uyandığını gözlemliyoruz. Bugün Ankara bizim göz bebeğimiz, başkentimiz ama maalesef susuzluk gibi çok Türkiye'nin aştığı bir tabloyla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, belediye hizmetlerine ayrılması gereken kaynakların konser ve eğlencelere ayrıldığına değinerek, bir belediyenin kültür hizmetlerini layıkıyla sunması gerektiğini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) yönetimi de eleştiren Büyükgümüş, "Bugün içerisinde bulunduğumuz İstanbul şehrine baktığınızda, çok büyük bir yolsuzluk şebekesiyle bu aziz şehrin karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz. CHP Genel Merkezi başta olmak üzere çıkıp, 'Ya bu iş soruşturulmasın, bu iş araştırılmasın' gibi akla ziyan bir tutum içerisinde olduklarını gözlemliyoruz. Bütün bir siyasi partinin, CHP açısından söylüyorum, İstanbul'daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştüğünü gözlemliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Büyükgümüş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'de yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeye ilişki şunları belirtti:

"Mecliste gördüğümüz çok açık bir siyasetsizlik ve bu siyasetsizliği psikolojideki bir yansıtma eylemi gibi bir başka noktaya yönlendirmeye çalışma durumuydu. Yani anayasanın amir hükmü var. Bakanların nasıl atanacağı belli, nasıl yemin ederek göreve başlayacakları da belli. Kürsüyü işgal ederek milli iradeyi çalıştırmaz hale getirmeye çalışarak bunu engellemeye yeltenmek de açıkçası çok büyük bir siyasi acemilik."

AK Parti teşkilatları olarak dayanışmanın, birlik, beraberliğin, kardeşliğin yoğun olarak hissedileceği ramazanın iklimden milletin en üst düzeyde faydalanması için çalışma yapacaklarını ifade eden Büyükgümüş, İstanbul'un her noktasında, Türkiye’nin 973 ilçesinde sahada güçlü bir şekilde olacaklarını bildirdi.

Büyükgümüş, ramazan ayının ikinci gününde deprem bölgesinde olacaklarını belirterek, "Cuma günü 'İlk evim, ilk iftarım' ismiyle organize ettiğimiz bir programda bakanlarımızla genel başkan yardımcılarımızla deprem bölgesinde olacağız. İlk evlerinde, ilk ramazanını yaşayacak olan kardeşlerimizin sofralarına misafir olacağız." dedi.

HEDEF 250 BİN YENİ ÜYE

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise İstanbul'da 39 ilçe ve 961 mahallede teşkilatlarının vatandaşla birebir temas kuran ve çözüm üreten önemli yapılar olduğunu söyledi.

Özdemir, Genel Merkez'de geçen yılı 150 bin yeni üyeyle kapattıklarını aktararak, 2026'da konulan 250 bin üye hedefi çerçevesinde yeni, taze kanları AK Parti'ye kazandıracaklarını dile getirdi.

İstanbul'da özellikle "billboard" çalışmalarının önemli bir ses getirdiğine kamuoyunun şahit olduğunu kaydeden Özdemir, "İşte 'Senin hayatından gidiyor' başlığıyla İstanbullunun hayatından nelerin gittiğini bizzat fotoğrafladık. Burada tabii ki muhatabımız vatandaşımızdı ama hedef İstanbul'u yönetemeyenlerdi." diye konuştu.

Pandemi ve depremin ekonomik etkilerine rağmen yatırımların sürdüğünü belirten Özdemir, kentte 157 yeni okul inşaatının devam ettiğini, 150 okulun daha yapımına başlanacağını ifade etti.

Özdemir, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci terminal alanının hizmete açıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu konuda İstanbul'da hükümetimizin olağanüstü gayretleri ve çalışmalarıyla Sabiha Gökçen'in 2. terminal alanını daha geçtiğimiz aylar açtık. Orada rahatlamaya vesile olduk. Buna benzer, hükümetimiz tarafından vatandaşımıza hizmet götürülecek her alanda İstanbul'un İstanbullunun geleceğine dair çözüm üretiyor. Ama üzülerek yine ifade etmek istiyoruz ki maalesef '14 bakanlıktan daha büyük bir bütçeye sahip Büyükşehir Belediyesi İstanbul'a dair ne yaptı?' dediğinizde elle tutulur, toplumun geneline hizmet eden ve maalesef İstanbul büyüklüğündeki bir belediyeye yakışacak hizmetlere İstanbullunun kavuşturulmadığını da görüyor olmaktan çok büyük sıkıntı duyuyoruz"

"2019'dan bugüne İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir damla dahi topluma fayda sağlayacak bir su kazanım çalışması olmadı." diyen Özdemir, şu anda İstanbul'un suyunun yarısının kendi dönemlerinde gerçekleştirdikleri projeler kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Kamuoyu yoklamalarında da ivmelenme yaşandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Gayretlerimizle, çabalarımızla, teşkilatımızla, vatandaşlarımızla birlikte İstanbul'u bu talihsizlikten hep birlikte kurtaracağız. Kamuoyu anketlerini de geçtiğimiz haftaki programlarımızda da ifade ettik. Önemli bir ivmelenme söz konusu. İnşallah, 2028 seçimlerinde, Cumhurbaşkanımızı birinci olarak, 2029 seçimlerinde de hem Büyükşehir Belediyemizi hem de aynı zamanda ilçe belediyelerimizin büyük bir çoğunluğunu AK Parti hanelerine kavuşturmuş olacağız. "

Toplantıya AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, bazı medya temsilcileri ile partililer katıldı.