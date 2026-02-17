BIST 14.320
DOLAR 43,73
EURO 51,77
ALTIN 6.942,45
HABER /  GÜNCEL

Özlem Çerçioğlu ve 33 kişinin yargılandığı ihale davası ertelendi

Özlem Çerçioğlu ve 33 kişinin yargılandığı ihale davası ertelendi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 33 sanıklı "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" davasında yargılama devam ediyor. Birleştirilen dosyalar kapsamında görülen duruşma, eksiklerin tamamlanması için 25 Şubat tarihine ertelendi.

Abone ol

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinde geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ihalelere yönelik iddialar görüşüldü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada, sanıkların savunmaları ve dosyaya eklenen yeni deliller değerlendirildi.

DOSYALAR TEK ÇATIDA BİRLEŞTİ

Yargılama süreci, 2013 ile 2015 yılları arasındaki faaliyetleri kapsayan çok sayıda soruşturmanın bir araya getirilmesiyle dev bir dava dosyasına dönüştü. İddianameye konu olan ihalelerin gerçekleştiği kurumlar şunlar:


Aydın Büyükşehir Belediyesi

Kapatılan Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

ASKİ (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü

Efeler Belediyesi

Söz konusu dönemdeki iş ve işlemlerin yasal mevzuata uygunluğu, bilirkişi raporları ve müfettiş incelemeleri ışığında mahkeme heyeti tarafından mercek altına alındı.

AĞIR SUÇLAMALAR: 33 SANIK, İKİ TEMEL İDDİA

Dava kapsamında yargılanan 33 isim hakkında iki ana suç başlığı altında ceza talep ediliyor. İddianamedeki dağılım şöyle şekillendi:

Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında yer aldığı 25 sanık, ihale süreçlerine usulsüz müdahale edildiği ve kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

8 sanık hakkında ise idari yetkilerini kanuna aykırı şekilde kullanarak görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle yargılama yürütülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 37 şüpheli yakalandı
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 37 şüpheli yakalandı
Tuncer Bakırhan: Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde liderler zirvesi toplanmalı
Tuncer Bakırhan: Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde liderler zirvesi toplanmalı
Başörtüsü takıp video paylaşmıştı: Tutuklu fenomen Murat Övüç için istenen ceza
Başörtüsü takıp video paylaşmıştı: Tutuklu fenomen Murat Övüç için istenen ceza
Epstein belgelerinde ortaya çıktı: Netanyahu'nun gizlenmiş fotoğrafı!
Epstein belgelerinde ortaya çıktı: Netanyahu'nun gizlenmiş fotoğrafı!
Bitlis'te korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti...
Bitlis'te korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti...
Gazeteci Enver Aysever'e istenen ceza belli oldu
Gazeteci Enver Aysever'e istenen ceza belli oldu
Demans hastası kadın unutup gofreti cebine koydu! Market çalışanları bakın ne yaptı
Demans hastası kadın unutup gofreti cebine koydu! Market çalışanları bakın ne yaptı
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü her gün 2 bin 500 kişiyi iftar sofralarında buluşturacak
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü her gün 2 bin 500 kişiyi iftar sofralarında buluşturacak
ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere
ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere
Nijerya'da panik! Lassa ateşi hastalığı can almaya devam ediyor
Nijerya'da panik! Lassa ateşi hastalığı can almaya devam ediyor
Vodafone'un uzun dönem staj programına 15 bini aşkın başvuru yapıldı
Vodafone'un uzun dönem staj programına 15 bini aşkın başvuru yapıldı
Seda Bakan ve Uğur Güneş'in başrollerinde olduğu dizide kötü son! Show dizisi final yapıyor...
Seda Bakan ve Uğur Güneş'in başrollerinde olduğu dizide kötü son! Show dizisi final yapıyor...