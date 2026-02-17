Ramazan baklavası için sektörden mesaj: Fiyatlara zam yapılmayacak...
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tatlı sektöründe hareketliliğin başladığını belirtti. Yıldırım, özellikle ramazan döneminde tatlı tüketiminin önemli ölçüde arttığını, baklavanın ise sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ettiğini söyledi.
Gün boyu oruç tutan bireylerin iftar sonrası tatlıya daha fazla yöneldiğini ifade eden Yıldırım, baklavanın hem Türkiye’de hem de dünyada yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.
“Sofraların padişahı” olarak anılan baklavanın, ramazan döneminde en çok tercih edilen tatlıların başında geldiğini belirtti.
KLASİK BAKLAVA ZİRVEDE, YENİ ÇEŞİTLER YÜKSELİŞTE
Ramazan ayında en fazla klasik baklava tüketildiğini belirten Yıldırım, bunun yanında midye baklava, şöbiyet ve soğuk baklava gibi alternatiflerin de rağbet gördüğünü söyledi.