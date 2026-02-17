Biri odada diğeri bahçedeki ağaçta bulundu! Samsun'da dehşet

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir çift evlerinde ölü bulundu. Başlatılan soruşturmada, Veysel Yalçın'ın karısını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.Abone ol
Alınan bilgiye göre, yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Fatma Yalçın'ın (70) evinde hareketsiz yattığı yönündeki ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Fatma Yalçın odasındaki yatakta, eşi Veysel Yalçın (76) ise bahçelerindeki ağaçta iple asılı halde bulundu.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde, boğazında iz bulunan Fatma ile eşi Veysel Yalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Boğarak öldürüp intihar etmiş
Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Veysel Yalçın'ın karısını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.