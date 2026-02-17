BIST 14.320
Arazi anlaşmazlığı kavgası! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Kırsal Dormalı Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kavgada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan R.B. (57) ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 16 kişiyi gözaltına aldı.

