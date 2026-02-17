BIST 14.299
Lassa ateşi salgını! 5 haftada 31 kişi öldü

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 5 haftada 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ocaktan bu yana Lassa ateşi salgınının, ülkenin 9 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 5 haftada 165 Lassa ateşi vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede tedavi merkezlerinde 135 vakanın yönetildiği aktarılan açıklamada, en az 110 şüpheli vakanın da temaslı takibinin yapıldığı ifade edildi.

