BIST 14.299
DOLAR 43,73
EURO 51,83
ALTIN 6.915,72
HABER /  DÜNYA

Neçirvan Barzani'den Suriye açıklaması: Türkiye'nin desteği olmasaydı...

Neçirvan Barzani'den Suriye açıklaması: Türkiye'nin desteği olmasaydı...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, sorunların aşılmasında Türkiye’nin rolünün çok olumlu olduğunu ve Türkiye’nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şeyin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Abone ol

Katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda yerel medyaya Suriye’deki durumu değerlendiren Barzani, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki diyalogu desteklediklerini belirterek, Suriye’deki krizin çözümünde Türkiye’nin rolünün yapıcı olduğunu ifade etti.

Barzani, Suriye’de sorunlar yaşandığı sırada Türkiye ile sürekli iletişim halinde olduğunu aktararak, “Şunu söyleyebilirim ki Türkiye’nin rolü çok olumluydu ve Türkiye’nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şey gerçekleştirilemezdi.” ifadelerini kullandı.

Suriye hükümet güçlerinin Halep’te YPG’ye karşı yürüttüğü operasyon sürecine değinen Barzani, “İnsanların oradan (Halep’ten) huzurla tahliye edilmesi sürecinde Türkiye gerçekten büyük bir rol oynadı. Türkiye’nin rolü çok pozitifti. SDG ve Suriye hükümetinin ortak bir anlaşmaya varması için yardımcı bir rol oynadılar. Benim gördüğüm ve müşahede ettiğim kadarıyla rolleri çok yapıcı olmuştur.” diye konuştu.

Barzani, Şam yönetimi ve YPG arasında varılan anlaşmayı işaret ederek, “Şam’a sorarsanız, Kürtlere (YPG) çok şey verdiklerini düşünebilirler. Kürtlere (YPG) sorarsanız, çok az şey aldıklarını düşünebilirler. Ancak şahsi fikrime göre, yapılanlar her iki taraf için de iyi olabilecek şeylerdir.” değerlendirmesinde bulundu.

IKBY olarak, Suriye’deki tüm bileşenlerin birleşik bir Suriye çerçevesinde iyi bir neticeye ulaşmasını desteklediklerini kaydeden Barzani, “Önemsediğimiz nokta, Rojava (Kuzey ve kuzeydoğu Suriye) ve Suriye’deki diğer bileşenlerle ilgili ne yapılıyorsa bunların bir şekilde Suriye anayasasında yer almasıdır.” dedi.

Barzani, IKBY modelinin Suriye’de de uygulanmasına yönelik görüşlere işaret ederek, “Bu konuda gerçekçi olmalıyız. Irak Kürdistanı’nda (IKBY) sahip olduğumuz modelin aynısını Suriye’ye kopyalayabileceğimizi düşünürsek, bu mümkün olmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Çiftçi'den Meclis'teki yemin kavgasına tepki
İçişleri Bakanı Çiftçi'den Meclis'teki yemin kavgasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya gitti
Mersin'de operasyon! Yasadışı bahis operasyonunda 9 kişi tutuklandı...
Mersin'de operasyon! Yasadışı bahis operasyonunda 9 kişi tutuklandı...
Giresun'da polis memuru intihar etti
Giresun'da polis memuru intihar etti
Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor! Tarih duyuruldu
Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor! Tarih duyuruldu
Allianz Türkiye'den İMM teminat limitlerinde artış
Allianz Türkiye'den İMM teminat limitlerinde artış
Terörsüz Türkiye" komisyonu rapor yazımı için 6’ncı kez toplandı
Terörsüz Türkiye" komisyonu rapor yazımı için 6’ncı kez toplandı
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Fotoğraflar soruldu, Trump köşeye sıkıştı! Verdiği yanıt gündem oldu
Fotoğraflar soruldu, Trump köşeye sıkıştı! Verdiği yanıt gündem oldu
Altın resmen çakıldı! Gram altının fiyatına bakın
Altın resmen çakıldı! Gram altının fiyatına bakın
İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul merkezli terör örgütü FETÖ operasyonunda 18 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli terör örgütü FETÖ operasyonunda 18 zanlı yakalandı