Ünlülere yönelik yeni operasyon! Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze , Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; operasyon kapsamında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.