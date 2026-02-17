Allianz Türkiye'den İMM teminat limitlerinde artış

Allianz Türkiye, müşterilerine olası bir trafik kazası durumunda daha güçlü bir güvence sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, yeni uygulamayla sürücülere trafikte karşılaşılabilecek yüksek riskler ve artan maliyetlere karşı daha kapsamlı bir koruma sunuyor.

Kasko poliçelerine eklenebilen İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatının limitlerini zorlayarak neredeyse ortadan kaldıran Allianz, yeni güncellemeyle kaza sonrası üçüncü şahıslara verilebilecek maddi zararlar için müşterilerine çok daha yüksek limitlerle ek güvence sağlıyor.

Yenilenen 'Tam Koruma İMM' teminatı kapsamında, olası maddi zararların tazminat limiti 100 milyon liraya, ölüm ve sürekli sakatlık gibi ağır sonuçlar doğuran kazalar için önemli bir güvence olan manevi tazminatların limiti ise 25 milyon liraya yükseltiliyor.

Allianz Türkiye, yeni uygulamayla sigortalı aracın kullanılmasından doğan sorumlulukları da hem araç işleteni (sigortalı) hem de sürücü açısından teminat altına alıyor. Yükseltilen yeni İMM teminatları otomobilin yanı sıra kamyonet, taksi, kamyon, tanker, çekici, karavan, traktör ve motosiklet gibi araç ve sürücüleri için ek güvence sağlıyor.

Kaskoyu herkes için daha erişilebilir kılmak hedefiyle farklı ihtiyaç ve bütçelere uygun farklı kasko paketlerini araç sahipleriyle buluşturan Allianz Türkiye, yetkili servislerde sunulan kapsamlı güvenceye ek olarak zengin asistans hizmetleri ve hızlı hasar süreci avantajları da sunuyor.

- 'Yüksek tazminat tutarları daha güçlü bir koruma ihtiyacının altını çiziyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Batu Öncül, trafikte karşılaşılabilecek risklerin yanı sıra artan hasar ve bakım maliyetleri karşısında da kaskonun sürücüler için en önemli güvence olduğunu belirtti.

Öncül, artan onarım maliyetlerinin küçük bir hasar için bile ciddi maliyetlere dönüşebildiğini vurgulayarak, 'Buna ek olarak artan trafik riskleri ve kaza sonrası oluşabilecek yüksek tazminat tutarları da daha güçlü bir koruma ihtiyacının altını çiziyor.' ifadesini kullandı.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak müşterilerin karşılaşabileceği yüksek maliyet yüklerini hafifletecek ve limitleri zorlayan bir güvence dönemini başlattıklarını aktaran Öncül, şunları kaydetti:

'Hayata geçirdiğimiz yeni düzenleme, müşterilerimize neredeyse sınırsız bir güvence yaşatırken, kapsamlı bir koruma sağlıyor. Kasko poliçelerine eklenebilen yeni teminatlar sayesinde yüksek tazminat talepleri karşısında da müşterilerimiz daha güçlü bir finansal korumaya ve en üst düzey güvenceye sahip olacak.'