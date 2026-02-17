Altın fiyatı 7 bin liranın altına indi İslam Memiş"Çok hızlandığında korkun" dedi
Altın ve gümüş fiyatları yatırımcının takibinde..Cuma günü açıklanan ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi Fed’in faiz indireceğine dair beklentileri yükseltti. Cuma günü sert yükseliş yaşayan gram altın, haftaya alım fırsatı ile başladı. 17 Şubat 2026 tarihinde gram altın 7 bin liranın altına indi. Peki bundan sonra ne olur altın almanın vakti mi?
Altın fiyatlarında haftanın ilk günü başlayan düşüş 17 şubat 2026 salı günü itibariyle 7 bin eşiğinin altına çekilmeyi getirdi. Gram altının fiyatı saat 10.00 itibariyle 6 bin 900'lere kadar düştü. Çeyrek altının fiyatı 11.288 TL'ye inerken yüzde 1.61 civarında bir kayıp söz konusu. Altın yatırımcısı için bu fiyatlar alım fırsatı veriyor. Peki bu doğru bir hamle mi olur, 2026 yılında altın geçen yıl olduğu gibi yeni rekorlar getirir mi? Altın uzmanı İslam Memiş'ten önemli değerlendirmeler geldi.
Altın piyasasındaki yaşanan hareketliliği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global’de değerlendirdi. Önemli detaylar veren Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı. Memiş şunları kaydetti:
-“İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum. 5 bin dolar seviyesinin aşağısında 4 bin 980 dolar ile 4 bin 800 dolar seviyesi var destek seviyesi olarak. Ben kısa vade kalıcı olmasını düşünmüyorum”
“OCAK AYINDA VERDİ”
Gümüş tarafında kaybın devam ettiğini ve bunun süreceğini belirten Memiş, “Gümüşün ons tarafında üç haneli rakamları görmeyi beklemiyorum. Gümüş yatırımcısı için dua edeceğiz. Ocak ayında gerekeni söyledik. Yıllık getiriyi Ocak ayında bir ayda verdi” dedi.
2026’NIN ŞAMPİYONU
Borsa için ise yılın ikinci yarısını işaret eden Memiş, “2026 yılındaki şampiyonum gümüş veya altın değil borsa olacağın tahmin ediyorum. Kademe kademe yükselecek. Çok hızlandığı zaman korkun. "