Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor! Tarih duyuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor! Tarih duyuruldu

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, 20 Şubat'ta ziyarete açılacak.

Hırka-i Şerif Vakfından yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi Hırka-i Şerif Camisi içerisindeki Hırka-i Şerif Dairesinin açılışı, bu yıl da ramazan ayının ilk cuma günü saat 10.00'da yapılacak.

Daire, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaretçiler ile buluşacak.

Ayrıca 16 Mart Kadir Gecesi'nde ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 3.00'e kadar devam edecek ve bayramdan önce arife günü ikindi namazı sonrasında dua ile sonlanacak.

Kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, 1851'den bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-iŞerif Camisi'nde muhafaza ediliyor ve Veysel Karani Hazretleri'nin 58'inci ve 59'uncu kuşak torunları tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete açılıyor.

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecek. Detaylı bilgi "www.hirkaiserifvakfi.com" ve "www.hirkaiserifvakfi.org" adreslerinden edinilebilir.

