Terörsüz Türkiye" komisyonu rapor yazımı için 6’ncı kez toplandı

Terörsüz Türkiye süreci için kurulan komisyonun çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Rapor yazımı için de 6'ncı toplantı yapıldı. Bu son toplantıya ilişkin "çalışmaya devam ediyoruz" mesajı geldi. Ayrıca raporda umut hakkı ile ilgili ne olacağı merak edilirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Başlık olarak değil AİHM kararları üzerinden olacak" açıklaması geldi.

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyonun rapor yazım süreci için 6’ncı kez toplantı yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yapılan o toplantıya girerken komisyonun koordinatör üyeleri rapora ilişkin konuştu. En önemli başlıklardan birisi ise umut hakkı konusuydu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Umut hakkı başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinden içerik olarak olacak” diye konuştu.

Rapor yazım toplantısı iki saat sürdü. Ancak çıkışta daha kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Son rapor yazım toplanması olması beklenirken toplantı sonrası görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

Edinilen bilgilere göre raporda bazı konularda partiler arasında mutabık kalınmayan başlıklar oldu. Eğer Meclis Başkanı tekrar bir araya gelme çağrısı yapmazsa bu son toplantı olacak. Sonrasında bu hafta içinde komisyonun toplanmasıyla birlikte rapor komisyonda oylanacak. Ve Meclis Genel Kurulu’na sunulacak. Sonrasında terör örgütünün silah bırakmasının güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından tespit ve teyidi ile birlikte yasal adımlar atılacak.