Giresun'da polis memuru intihar etti

Giresun'da polis memuru intihar etti

Giresun Piraziz'de görev yapan polis memuru Emrah Sevim, beylik tabancasıyla evinde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana geldi. GiresunÖncü'nün haberine göre, Piraziz İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan Emrah Sevim, sabah saatlerinde görev öncesi evinde beylik tabancasıyla kendini vurdu.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde polis memuru Sevim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sevim'in cenazesi kesin ölüm sebebi nedeniyle Adli Tıp'a götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşamına son veren Sevim'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

