BIST 14.299
DOLAR 43,73
EURO 51,83
ALTIN 6.915,72
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.

Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapması beklenen Erdoğan'ın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.

Mersin'de operasyon! Yasadışı bahis operasyonunda 9 kişi tutuklandı...
Giresun'da polis memuru intihar etti
Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor! Tarih duyuruldu
Allianz Türkiye'den İMM teminat limitlerinde artış
Terörsüz Türkiye" komisyonu rapor yazımı için 6’ncı kez toplandı
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Fotoğraflar soruldu, Trump köşeye sıkıştı! Verdiği yanıt gündem oldu
Altın resmen çakıldı! Gram altının fiyatına bakın
İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul merkezli terör örgütü FETÖ operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
LGBT'yi övene hapis cezası geliyor! Ağır yaptırımlar yolda
