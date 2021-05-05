BIST 1.420
DOLAR 8,31
EURO 9,99
ALTIN 477,86
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Yozgat'ta buğday silosu can aldı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenipazar beldesinde özel lisanslı depoculuk firmasında çalışan 34 yaşındaki Metin Esen, düştüğü buğday silosunda hayatını kaybetti.

Abone ol

YOZGAT'ta bakım onarım çalışması yaptığı siloya düşen teknisyen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar beldesinde özel lisanslı depoculuk firmasında teknisyen olarak çalışan 34 yaşındaki Metin Esen, buğday dolu siloda bakım onarım çalışmasına başladı.

Esen'den bir daha haber alamayan iş arkadaşları, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan aramada teknisyen bulunamadı. Silodaki buğday, başka bir depoya boşaltılınca Esen'in cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD ekiplerince siloda açılan delikten çıkartılan Esen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şubesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 5 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Edirne'de 73 yaşındaki adam eşinin boğazını keserek öldürdü
Aysima bebeğe umut olabilirsiniz!
Kanada'dan 12-15 yaş arası çocuklarda koronavirüs aşısına onay
Kürşad Oğuz, Habertürk'ten istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
İmamoğlu soruşturmasına AK Partili Bülent Turan'dan yorum: Gereksiz bir adım
Habertürk'de deprem! Bir isim kovuldu diğeri istifa etti
Alkol kullanımı koronavirüs aşısını etkiler mi?
Yorumlar