Aysima bebeğe umut olabilirsiniz!

Balıkesir’de 25 günlükken SMA tip1 teşhisi konulan Aysima bebeğin yaşam mücadelesi devam ediyor.

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Şuanda 4 aylık olan ve hastalıkla mücadelesinde çok az zamanı kalan Aysima’nın anne ve babasının (Mustafa- Müberra Temel) sosyal medyada başlattığı “aysimaya umut ol” kampanyasına Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı İrfan Sarıgül aracılığı ile dünyaca ünlü futbolcumuz hemşerimiz İLKAY GÜNDOĞAN'dan geldi. İngiltere’den gönderdiği İmzalı formasının satışından elde edilecek gelir Aysima bebeğin bağış kampanyasına destek olarak verilecek. Gelin birlik olalım AYSİMAYA UMUT OLALIM. En yüksek ücreti veren kişiye formamız takdim edilecektir. Destek olmak için: Müberra TEMEL

ZİRAAT BANKASI İBAN:

TR64 0001 0024 0476 4550 6850 01

Sosyal Medya hesapları: aysimayaumutol

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