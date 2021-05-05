Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un öldürülmesiyle ilgili dava başladı

1995-1996 sezonunda Fenerbahçe forması giyen eski İngiliz futbolcu Dalian Atkinson'un Ağustos 2016'da polislerin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili iki polis memurunun yargılandığı dava İngiltere'de başladı. Davanın ilk gününde ortaya çıkan bilgilerde; polislerden birinin Atkinson'a 33 saniye boyunca elektroşok uyguladığı bildirilirken yere düşen Atkinson'un kafasına tekme attığı da belirtildi.

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15 Ağustos 2016'da İngiltere'nin Telford şehrinde polisin elektroşok müdahalesi sonucu hayatını kaybeden giyen eski futbolcu Dalian Atkinson'un ölümüne ilişkin iki polis memurunun yargılandığı dava başladı.

1995-1996 sezonunda Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Dalian Atkinson'un ölümüyle ilgili Birmingham'da görülen davada; polis memurlarından Benjamin Monk, 'cinayet işlemek' suçu ile, olayda adı geçen diğer polis memuru Mary Ellen Bettley-Smith ise 'vücudu yaralamaya neden olan saldırı düzenlemek' suçlamasıyla yargılandı.

33 saniye boyunca elektrik verilmiş

Davayı yürüten savcı, hazırlanan raporda polis memuru Monk'un Atkinson'a normalin altı kat üzerinde elektrik şoku uyguladığını belirtirken daha sonra eski futbolcunun kafasına iki kez tekme attığının altını çizdi.

İki polis memuru da suçlamaları reddederken; savcı Dalian, Atkinson'un 33 saniye boyunca elektrik şokuna uğradıktan sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

Davanın savcısı, polislerin elektroşok tabancasını yalnız beş saniye boyunca kullanabileceğini ancak 42 yaşındaki Benjamin Monk'un Atkinson'a 33 saniye boyunca elektrik verdiğini vurguladı.

Biri kafasını tekmelerken diğeri copla vurmuş

Savcı, Atkinson'un elektroşok sonrası hareketsiz bir şekilde yerde yatarken polis memuru Monk'un kuvvetli bir şekilde onun kafasını tekmelediğini; diğer polis memuru Bettley-Smith'in de Atkinson'a copla vurduğunu söyledi.

Davada; Atkinson'ın tansiyon, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları olduğunun altı çizilirken; savcı ise bu sağlık sorunlarının Atkinson'ın hayatını kaybetmesine neden olmadığını ve uzun süreli elektroşok uygulanmamış ve kafasına tekme yememiş olsaydı hayatta olacağını belirtti.

Olay nasıl başladı? 15 Ağustos 2016'da sabaha karşı komşuları Atkinson'ın sokakta bağırıp çağırdığı ve tuhaf davranışlar sergilediği gerekçesiyle polisi aramıştı. Olay yerine gelen iki polis memuru Atkinson'a müdahale etmiş; üç kez üst üste verilen elektroşok sonrası Atkinson yere düşmüştü. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson, polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmış ancak aynı gün hayatını kaybetmişti.

Galatasaray'a üç gol atmıştı

Futbol hayatında Ipswich Town, Sheffield Wednesday oynayan ve daha sonra Aston Villa forması altında 1991-1995 yıllarında 85 maçta 23 gol atan Atkinson, 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve 21 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırmıştı.

22 Ekim 1995'te Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a 3 gol atan Atkinson, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Dalian Atkinson'un hayatını kaybetmesi sonrası Fenerbahçe başsağlığı mesajı yayınlamıştı.