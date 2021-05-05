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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Habertürk TV izlemiyorum' paylaşımında bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisiyle alay edildiği iddia edilen Habertürk'teki programla ilgili paylaşımda bulundu. Bahçeli, "Habertürktv izlemiyorum" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter ile Habertürk TV programcıları arasında yaşanan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kişisel Twitter hesabında "Habertürk TV izlemiyorum" paylaşımında bulundu.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa teklifinin konuşulduğu Habertürk'teki programın sunucusu Ebru Baki'ye yönelik ağır ithamlarda bulunmuştu.

Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?

Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur. Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!"

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