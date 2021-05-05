Küçükçekmece'de 'karıma mı bakıyorsun' dediği engelli komşusunu hastanelik etti

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kişi, evinin önünde oturan engelli komşusuna 'Niye burada oturuyorsun, benim karıma mı bakıyorsun' diye sorunca kavga çıktı. İki aile üyelerinin dahil olmasıyla büyüyen kavgada, aldığı darbeler nedeniyle yerinden kalkamaz hale gelen engelli şahıs hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Sefaköy İnönü Mahallesi’nde dün meydana geldi. İddiaya evinin önünde oturan engelli şahıstan şüphelenen komşusu “Niye burada oturuyorsun, benim karıma mı bakıyorsun” diye sordu.

Yürüyemeyen şahıs, kapısının önünde oturduğunu istediği yere de oturacağını söyleyince ortalık kızıştı. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyünce kavga çıktı. Komşusu yanındaki bir kaç kişiyle birlikte, engelli şahsa vurdu.

Kavgaya her iki aile üyesi de dahil oldu. Büyüyen kavgaya mahalleli müdahale ederken, aldığı darbelerle yerinden kalkamaz hale gelen engelli şahıs hastaneye kaldırıldı.