BIST 1.421
DOLAR 8,34
EURO 10,01
ALTIN 477,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.

17 yaşındaki Fatma Gül Günal'dan 8 gündür haber yok! Polis her yerde onu arıyor

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

KAHRAMANMARAŞ'ta 17 yaşındaki Fatma Gül Günal 8 gün önce arkadaşı ile birlikte ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

Abone ol

Günal ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Fatma Gül Günal, 27 Nisan'da kendilerine yatıya gelen kız arkadaşı Nur B. ile evden ayrıldı ve geri gelmedi. Baba Duran Günal, polisi arayarak yardım istedi. Ailenin ve polisin şu ana kadar yaptıkları arama çalışmalarından bir sonuç çıkmazken, Duran Günal kızının eve dönmesini istediğini söyledi.

Kızının evden ayrıldığı zaman işte olduğunu, oğlunun aramasıyla haberi olduğunu ifade eden Duran Günal, "Kızımı en son işe giderken gördüm evde. 'Kardeşlerinin yanında dur' diye bıraktım. Kız arkadaşı Nur B. ile 2 gün evde beraber kaldılar. Kızımı en son 27 Nisan'da gördüm ve ondan sonra da haber alamadım. Küçük kızı ninesine gönderiyor, daha sonra valizini hazırlayıp arkadaşı Nur B.'ye veriyor. Daha sonra kendisi okulun önüne gidiyor ve burada beyaz bir arabaya binerek çekip gidiyor. Kim ya da kimler tarafından götürülüyor, amaçları ne bilmiyorum. Bu olayın üstüne düşmeye devam edeceğim çünkü o beni evladım. Allah kimsenin başına vermesin, kolay değil. Kızım daha önce de 3 defa evden kaçmıştı bu 4'üncü. Ne ben ne de eşim kızıma herhangi bir psikolojik baskı yaptık. Kızım daha önce psikolojik tedavi görmüştü. Ama üstüne giden, baskı yapan kimse olmadı" diye konuştu.

"Yanında kimliği yok, parası yok"

Evden ayrıldıktan sonra kızının kendisini ve tüm yakınlarını sosyal medya hesaplarından engellediğini de belirten Günal, "Kızıma ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Kızımın yanında kimliği yok, parası yok, bir tek telefonu var. Kızımın eve dönmesini istiyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kore 73 yıllık tarihinin en kötüsünü yaşıyor: Ekonomik yıkım başladı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır
Deprem uzmanı Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası korkutan uyarı
Samet Aybaba: Sıradan değil hikayesi olan bir şampiyonluk olacak
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir CHP'li vekilin iddialarını kanıtlarıyla birlikte yalanladı
TFF, harcama limitlerini aşan 3 Süper Lig kulübe ceza verdi
Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı düştü
Ali Koç'a Emre Belözoğlu tepkisi: Şampiyon olurduk
Kadıköy'de denize düşen terliğini almak isterken boğularak hayatını kaybetti
Yorumlar