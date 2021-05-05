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Deprem uzmanı Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası korkutan uyarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de meydana gelen depreme ilişkin korkutan bir açıklama yaptı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir paylaşımda bulundu.

Kamuoyunda isabetli deprem öngörüleriyle bilinen Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor" dedi.

"Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor"

Yaptığı paylaşımla tedirgin eden Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bu sabah Çanakkale/Bozlar/ Biga’da 4,2 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Çan-Biga Fay Zonu içerisinde. Bu zon KAF’ın güney koluna ait. Zon içerisinde genellikle 6’lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor. Sevgiyle."

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