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Samet Aybaba: Sıradan değil hikayesi olan bir şampiyonluk olacak

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TFF 1’inci Lig’de son oynadıkları Balıkesirspor maçını 3-0 kazanarak son haftaya lider olarak giren Adana Demirspor’un teknik direktörü Samet Aybaba, “Menemenspor maçını da kazanıp Adana Demirspor'u şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon olduktan sonra karşılıklı mı beraber mi ağlarız bilmiyorum. Çünkü sıradan değil hikayesi olan bir şampiyonluk olacak” dedi.

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Ligin 33’üncü haftasında evlerinde oynadıkları Balıkesirpor maçını 3-0 kazanan Adana Demirspor, pazar günü oynayacakları Menemenspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Son maçta alınan galibiyetle puan cetvelinde 67 puan ile son haftada lider konumda olan mavi-lacivertli ekip, son maçı da kazanıp ligi şampiyon bitirmek istiyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, her maça aynı ciddiyetle ve özveriyle hazırlandıklarını, tek hedeflerinin ise galibiyet olduğunu belirtti.

"BALKONLARA EL SALLAYARAK MUTLULUĞU PAYLAŞACAĞIZ"
Menemenspor maçının hazırlıklarına yoğun bir şekilde başladıklarını dile getiren Aybaba, ekibindeki takımdaşlık ruhunun her geçen gün arttığını belirtti. Oyuncularının Adana’ya şampiyonluk getirmek için çok istekli ve heyecanlı olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Bu noktaya gelmek kolay değildi. Her maç zordu. 10 hafta içinde 9 galibiyet bir beraberlik aldık. İkinci bir beraberlik yaşansaydı bugün belki bunları konuşmuyorduk. Biz her maçı final gibi gördük. Son maça da aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. İnşallah Menemenspor maçını da kazanıp Adana Demirspor'u şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon olduktan sonra karşılıklı mı beraber mi ağlarız bilmiyorum. Çünkü sıradan değil hikayesi olan bir şampiyonluk olacak. Sonuca ulaştığımızda önceden de dediğim gibi kentteki tüm mahalleri dolaşıp, pandemi nedeniyle dışarıya çıkamayan Adanalılarla balkonlara, bahçelere el sallayarak bu mutluluğu paylaşacağız” dedi.

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