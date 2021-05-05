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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması: Stada 25 bin taraftar alınacak

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UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacağını açıkladı.

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İstanbul'da oynanacak 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınmasına karar verildi. Söz konusu karar kapsamında finalist takımların her birine 4.000'er bilet ayrılacak.

Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?
2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İlk finalist belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 kazanan Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. 

Manchester City'nin finaldeki rakibi, Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.

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