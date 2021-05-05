Skandal paylaşımda bulunan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarıyla tepkileri üzerine çeken CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında yargı harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayet üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 04/05/2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"Vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" demişti

Erdoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti iktidarını "suç örgütü" olarak niteledi. Twitter hesabından yaptığı açıklama yapan Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitap ederek, "Sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" dedi.

Erdoğan tazminat davası açtı

Erdoğan'ın avukatları, Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu ve 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesine ait ayrıntıları paylaştı.

Habere göre dilekçede, "Dava dilekçesi ve suç duyurusu dilekçesinde öncelikle adı geçen kişinin paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve ucuz hakaretlerden müteşekkil, sığ ve düzeysiz paylaşımlar olduğu ifade edilmiştir. (...) Erdoğdu'nun paylaşımlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ve aynı zamanda suç teşkil ettiği sonucuna varılmıştır" ifadeleri yer aldı.