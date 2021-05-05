BIST 1.417
DOLAR 8,35
EURO 10,04
ALTIN 476,79
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta.
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’ya kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Başvuruda Aykut Erdoğdu’nun, Cumhurbaşkanı’nın kişiliğini hedef aldığını, asılsız ve mesnetsiz ithamlarla kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği söylendi.

Paylaşımların ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi. Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, kendisi hakkındaki iddialara tepki göstermiş, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek “sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım…” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşımlar! AK Parti'den sert tepki: Yassıada Katliam Örgütü
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de tam kapanma denetimi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza kesildi
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Fenerbahçe, Bruma'nın peşinde! Yunan basını duyurdu
Emine Erdoğan'dan, gıda bankacılığının yaygınlaştırılmasına destek
Gaziantep'te 6 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Malatya'da 47 yaşındaki avukat Covid-19'a yenik düştü
Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat
CHP'de istifa şoku! Gaye Usluer Muharrem İnce'nin partisine mi geçecek?
Acı haberi eşi duyurdu! Edebiyatçı Emine Işınsu hayatını kaybetti
Endonezya'da skandal! Covid-19 test çubuklarını yıkayıp tekrar satmışlar
Yorumlar 4 yorum