Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’ya kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Başvuruda Aykut Erdoğdu’nun, Cumhurbaşkanı’nın kişiliğini hedef aldığını, asılsız ve mesnetsiz ithamlarla kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği söylendi.

Paylaşımların ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi. Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.