CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşımlar! AK Parti'den sert tepki: Yassıada Katliam Örgütü

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "vatana ihanet"ten yargılatma paylaşımı yaptı. Kasine ve AK Parti yönetimi Erdoğdu'nun bu darbe heveslisi paylaşımlarına sert tepki gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar" derken, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, " 'Yassıada Katliam Örgütü' yine ortaya çıktı" dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, dün gece sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti iktidarını "suç örgütü" olarak suçlayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanet" suçundan yargılatmak için mücadele edeceğine yönelik üst üste paylaşımlar yaptı. AK Parti yönetimi ve kabine üyeleri Erdoğdu'nun bu darbe heveslisi paylaşımlarına tepki gösterdi.

Aykut Erdoğdu Twitter hesabından, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" paylaşımı yaptı.

CHP'li Erdoğdu'nun paylaşımına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı" diyerek tepki gösterdi. Oktay, "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğdu'nun tehditlerine, "Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar" diye tepki gösterdi. Altun, "Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış. (...) Millete hizmet yolculuğuna 'kefeniyle' çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de CHP'li Erdoğdu'nun paylaşımları için, "Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten' yargılamaktan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" dedi. "Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz" diyen Çelik, "Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir" ifadelerini kullandıktan sonra paylaşımlarını şöyle bitirdi: " 'Yassıada Katliam Örgütü' yine ortaya çıktı. Milletin iradesi de bunun karşısında dimdik ayakta. Millet dü=manlığına karşı millet siyasetiyle mücadeleye devam edeceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımlarda bulundu: "CHP'nin bir siyasi parti olmaktan ve demokratik siyaset zemininden uzaklaştığı uzun zamandır açıkça görülmektedir. (...) Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler. (...) Şunu unutmasınlar: Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü milletinden almaktadır. Bizler milletimizin iradesinin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımıza dönük bu provokatif tehdit ve nefret diline karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz."