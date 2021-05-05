Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle saat 16.30'da bir araya gelecek. Toplantının ardından Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda, mutasyon ve aşı tedariki konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı yayında açıklama yapacak.

Türkiye'de son durum

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, can kaybı 41 bin 527 oldu.