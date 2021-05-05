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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle saat 16.30'da bir araya gelecek. Toplantının ardından Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda, mutasyon ve aşı tedariki konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı yayında açıklama yapacak.

Türkiye'de son durum

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, can kaybı 41 bin 527 oldu.

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