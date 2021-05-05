Ozan Tufan bombası! Crystal Palace, kesenin ağzını açtı

Crystal Palace, daha önce bitiremediği Ozan Tufan transferini bu kez tamamlamaya kararlı. İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 20 milyon Euro’luk maddeyi aktif hale getirmeye hazır.

Abone ol

Ozan Tufan, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği bu dönemde birçok kulübün takibi altında. Yıldız futbolcu hem Fenerbahçe hem de Milli Takım’daki performansıyla transferin aranılan isimlerinden biri haline geldi. Ozan’ı isteyen takım çok ancak bu konuda ilk adımı atan Crystal Palace olacak. Premier Lig ekibi, elini çabuk tutarak 25 yaşındaki futbolcuya imza attırmak için kolları sıvadı.

2018’de gidiyordu

Fanatik'in haberine göre; Crystal Palace’ın Ozan Tufan’a ilgisi yeni değil. 2018 yılının ocak ayında başarılı oyuncunun transferi için tüm anlaşmalar yapılmış, uçak bileti bile alınmıştı. Ancak Sako’nun sakatlığı sonrası İngiliz ekibi son anda Ozan’dan vazgeçip Sörloth’u kadrosuna katmıştı. Crystal Palace bu kez Ozan’ı elinden kaçırmamaya kararlı.

Pazarlık etmeyecekler!

İngiliz ekibi, Milli futbolcuyu çok istiyor. Bu nedenle sözleşmesinde yer alan ‘20 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesini kullanmayı planlıyorlar. Ozan Tufan’ın menajeriyle temasa geçen İngiliz ekibinin yetkilileri, oyuncu ile anlaşması halinde Fenerbahçe ile pazarlık bile etmeden 20 milyon Euro’yu vererek bu transferi hemen bitirmenin hesaplarını yapıyor. Zaten Sarı-Lacivertliler de bu rakamın altında gelecek bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

Alkışlar Ozan Tufan’a

Ozan Tufan, Gökhan Gönül’ün cezalı, Nazım’ın sakat olması nedeniyle Erzurumspor karşısında sağ bekte görev yapmıştı. Milli futbolcu, yıllardır oynamadığı bu bölgede forma giymesine rağmen çok iyi bir futbol sergiledi. Ozan, 6 ikili mücadele kazandı, 3 isabetli orta yapıp, 4 şut pası vererek alkışlanacak bir performans ortaya koydu.