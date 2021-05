Emre Belözoğlu ile yola devam! Muhtemelen hepsi gidecek

Aykut Kocaman'la 12 yıl boyunca çalışan UEFA Pro Lisans sahibi teknik direktör Turgay Altay, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile yola devam edeceğini söylerken forvet hattının hepsinin gönderileceğini belirtti.

Teknik direktör Aykut Kocaman'la 12 yıl boyunca çalışan UEFA Pro Lisans sahibi teknik direktör Turgay Altay, Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor karşısında aldığı 3-1'lik galibiyeti ve Emre Belözoğlu'nun oynattığı futbolu Spor Arena YouTube kanalında değerlendirdi.

Turgay Altay, Fenerbahçe'nin büyük takım oyunu oynamaya çalıştığını ve Emre Belözoğlu'nun da büyük takım hocası refleksleri gösterdiğini anlattı. Altay ayrıca, sarı lacivertli ekibin yeni sezonda Emre Belözoğlu ile yola devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Mert Hakan bu kalitede değil

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun oynattığı ve kültür olarak oturtmak istediği futbol özelinde mevcut kadroyu değerlendiren Turgay Altay, orta saha havuzunda yer alan Mert Hakan Yandaş'ın bu oyunu oynayabilecek kalitede olmadığını savundu.

Enner Valencia olamaz

Yeni sezonda sarı lacivertli ekibin en büyük silahının Mesut Özil olacağını ifade eden Turgay Altay, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için A planındaki golcünün Enner Valencia olamayacağının altını çizerek daha üst seviye bir forvet olması gerektiğini dile getirdi.

Nazım Sangare ve Gökhan Gönü uygu değil

"Fenerbahçe'nin mevcut sağ bekleri Nazım Sangare ve Gökhan Gönül'ün şu an oynanan oyun şablonuna uygun olmadıklarını düşünüyorum.'' diyen Turgay Altay, şu ifadeleri kullandı; ''Ozan Tufan zaten o bölgenin oyuncusu değil. Mesut Özil kenarda oynadığı zaman kendini içeriye atıp, içerde bağlantı kurup, son pası atma yetisine sahip. Mesut Özil'in yaratacağı o alanı, koridoru kullanabilecek daha ofansif, 1'e 1'i kuvvetli ve asist zone'a girebilen bir oyuncuya ihtiyaç var.

Pelkas sol içte kullanılabilir

Mesut Özil, İrfan Can ve Pelkas çok dinamik oyuncular. İsim vermeyeyim ama Fenerbahçe'nin bazı oyunculardan kalite olarak aynı verimi alma şansı yok. Mert Hakan oynadığı zaman iyi niyetli, çalışkan ve katkı veriyor ama bu oyunu oynayabilecek kalitede değil. Oyuncu profili olarak geniş alanda oynamayı seven bir isim. Önümüzdeki sezon benim tahminim, şu an Pelkas'ın kanatta oynadığı bölgeye net kaliteli, seviye atlatabilecek bir kanat alınarak Pelkas sol içte kullanılabilir.

Muhtemelen hepsi gidecek

Valencia'nın bu sezonki performansının, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin A planında yer alması için yeterli olacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'nin mevcut santrforları arasında şu an oynanan oyuna uygun oyuncu yok. Muhtemelen hepsi gidecek. Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda takım başında olacağını ve olması gerektiğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu her zaman kazanmayı isteyen, her zaman bir fazlasını isteyen, takımın hiçbir zaman ciddiyetten taviz vermemesini isteyen bir futbol adamı."