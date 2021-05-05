Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü hentbolda şampiyonluğa yürüyor

Erkekler Hentbol 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ilk iki etabı tamamlanan ligde oynadığı beş maçın tamamını kazanarak puanını 10 yaptı ve grup liderliğini ele geçirdi. İlk etap maçlarında iki karşılaşmaya çıkan ve bu etapta dört puan toplayan İstanbul temsilcisi, Gaziantep'te oynanan ikinci etap maçlarında oynadığı üç maçı da kazanarak puanını 10 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

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Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Erkekler Hentbol 2. Ligi A Grubu 2. Etap maçları için gittiği Gaziantep'te oynadığı üç maçta rakiplerini mağlup etti.

Bugüne kadar oynadığı beş maçın tamamını kazanan Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2. Lig A Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Yapılacak son iki maçın yer ve tarih bilgisi önümüzdeki günlerde açıklanacak.