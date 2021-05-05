Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 3. doz yerli aşıyla yapılacak

Eylül ayı itibariyle yerli aşının devreye gireceğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2'inci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Şafak Gazetesi'ne röportaj veren Bakan Fahrettin Koca, ikinci dozdan sonraki hatırlatma aşılarının kimlere ne zaman yapılacağını bilim kurulunun belirleyeceğini söyledi.

Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını vurgulayan Koca, "Sözleşmesi yapılan 240 milyon doz aşının 100 milyonu Sinovac, 90 milyonu Biontech, 50 milyonu ise Sputnik aşısı" dedi.

Sinovac aşısının olumlu etkisinin görüldüğünün altını çizen Koca, okullarda yeni dönem başlamadan önce 18 yaş üstü tüm vatandaşları aşılamak ve günlük vaka sayısını binin altına düşürmek istediklerini belirtti.