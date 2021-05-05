Bankaya gidemeyecek emekliye, engelliye, yaşlıya evde ödeme

Bankaya gidemeyecek durumda olan emeklilerin ikramiye, aylık ve diğer ücret ödemeleri evde yapılacak. Sosyal destek ödemeleri de evlerde teslim edilebilecek.

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Hükümet, salgının başladığı ilk günden bu yana olduğu gibi kapanma döneminde de emekliden sosyal desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlara kadar kolaylıklar sunmaya devam ediyor.

Bankaya gidemeyecek durumda olan, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan emekliler maaş, ikramiye, aylık ve diğer ücret ödemelerini evinden alabilecek. 5-10 Mayıs arasında ödenen yaşlı ve engelli aylıkları, sosyal destek ödemeleri de Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığı ile evlerde teslim edilecek.

Sabah gazetesinin haberine göre; PTT kartına ya da IBAN numarasına gönderilecek olanlar dışındaki yaklaşık 2 milyon hak sahibine ikametlerinde teslim edilecek. PTT de bin 100 lira tutarındaki sosyal yardım ödemelerine bugün başlayacak.



İçişleri Bakanlığı genelgesi ne diyor?

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında maaş, aylık, ikramiye, diğer ücret ödemelerini bankadan çekecek emeklilerin ikametine en yakın şubeye gitmesi, güzergâh ve zaman kuralına uyması gerekiyor. Banka şubeleri, ATM'lere gidiş gelişler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Bankacılık işlemlerinden yararlanırken kimlik numarası, diğer usullere göre açıklanan takvim, süreler içinde kendi grubuna denk gelen sürenin kullanılması gerekiyor. PTT'nin evden emekli maaşı ödemesine başvuru e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Yardım ödemeleri bugün

Daha önce e-devlet üzerinden başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 2 milyonu aşkın haneye hane başına 100 lira tutarında "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" ödemesi de bugün başlıyor. Destek ödemeleri, banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacak. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek. PTT e-devlet üzerinden hesap numarası bildirmeyen vatandaşların evine götürecek.

5-10 Mayıs arası yatırılıyor

Engelli ve yaşlı aylıkları, sosyal destek ödemeleri 5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda PTT kartı ya da IBAN numarası gönderilecekler dışındaki 2 milyona yakın hak sahibine ödemeler vefa sosyal destek grupları bünyesinde hak sahiplerine evlerinde teslim edilecek. Bu süreci valilikler koordine edecek.

Kısa çalışma ve işsizlik ödemesi bugün yatıyor

Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirterek, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.

Bankalar mesai saatini esnetti

Bankalar bayram öncesi emekli maaş ve ikramiyelerin ödenmesinde yoğunluk yaşanmaması ve salgın tedbirlerine uyularak ödemelerin gerçekleştirilmesi için çalışma sürelerini uzattı. Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye kararı doğrultusunda hem kamu hem de özel bankaları emekli ikramiyeleri ve aylıkların yatacağı 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 saatleri arasında çalışacak. Diğer günlerde de şubeler 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak.