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Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu

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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Man City, evinde PSG'yi 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

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Man City ile PSG, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiltere'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi sahaya Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, İlkay Gündoğan. Mahrez, Foden, Bernardo Silva 11'i ile çıktı.

PSG ise maça Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Verratti, Di Maria, Icardi, Neymar 11'i ile başladı.

İlk maçı Paris'te 2-1 kazanan City, sahasında da rakibini 2-0 ile geçerek adını finale yazdırdı.

Man City'ye galibiyeti getiren golleri 11 ve 63. dakikalarda Riyad Mahrez attı. PSG'de Angel Di Maria, 69. dakikada Fernandinho'ya yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yarı finalin diğer ayağında ise Chelsea, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibi Real Madrid ile evinde karşı karşıya gelecek. 

Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. 

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