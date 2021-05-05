İnternethaber 21 yaşında! İlk günkü heyecanla sadece 'habercilik' yaparak...

Türkiye'nin ilklerinden biri olarak 5 Mayıs 2000 günü yayın hayatına 'merhaba' diyen İnternethaber artık 21 yaşında... Küçücük bir ofiste iki kişilik bir ekiple yola çıkan İnternethaber şu anda Türkiye'nin en çok takip edilen haber portallarının başında geliyor...

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İnternethaber olarak 2000 yılının 5 Mayıs'ında attık ilk harcı. Şımarmadan, sırnaşmadan, tevekkülü elden bırakmadan tam 21 yıldır yol alıyoruz...

Hadi Özışık'ın, Süleyman Özışık ile birlikte Kadıköy'de küçük bir ofiste ilk yayınını yaptığı İnternethaber, artık Türkiye medyasının köklü kuruluşlarından birisi oldu...

İki kişilik bir ekiple yola çıkan İnternethaber şu anda Türkiye'nin en çok takip edilen haber portallarının başında geliyor...

Bu süreçte haberlerimizde yalan yanlış olmasın diye azami dikkat ettik...

Kalbimizin zehirlenmemesi için, okuyucularımızdan başka efendi edinmedik...

Saygısızlık yapmadık, çirkinliğe teslim olmadık...

Birilerinin bizim başarılarımızdan rahatsızlık duymaya başladığını görünce, takdire şayan bir iş yaptığımızı görmüş olduk...

Kimileri arkamızdan konuştuysa da, biz önde, en önde yürümenin tadını çıkardık, çıkarıyoruz...

İnternethaber'in güzel ailesi...

21'imize kadar size dokunduğumuz için başarılı olduk...

Hatalarımız olmadı mı?..

Oldu, olacaktır!..

Biz hatalarımızı telafi ederiz...

Yeter ki siz bize kalbinizi ve gönlünüzü açmaya devam edin...

İyi ki varsınız!..

İyi ki varız...

Nice yıllara...