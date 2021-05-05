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Dünyayı alarma geçirdi! ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı dünyaya düşeceği tarihi açıkladı

Anadolu Ajansı
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ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir uzay roketinin, hafta sonu yeryüzüne düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirildi.

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Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi.

Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.

Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.

Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.

Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

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