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Myanmar'ın Chin eyaletinde darbe karşıtı silahlı grup, ordu ile çatıştı: 8 ölü

Myanmar'ın Bangladeş sınırındaki Chin eyaletinde askeri darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Chinland Savunma Kuvvetleri (CDF) ile Myanmar ordusu arasında çıkan çatışmalarda Myanmar ordusundan 8 askerin öldüğü bildirildi.

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Myanmar Now haber sitesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir CDF yetkilisi, eyalete bağlı Hakha kentinde 2 ve 3 Mayıs'ta Myanmar ordusu ile çatışmalar yaşandığını aktardı.

Myanmar ordusunun sivillere yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini ifade eden yetkili, "Darbe karşıtı protestolara katılanları öldürmekle tehdit ettiler ve işkence yapmaya kalktılar." dedi.

CDF yetkilisi, çatışmalarda Myanmar ordusu mensubu 8 kişinin öldüğünü söyledi.

Chinland Savunma Kuvvetleri, 1 Şubat askeri darbesinin ardından, protestocuları Myanmar ordusuna karşı savunmak üzere kurulmuştu.

- Myanmar Hava Kuvvetlerinden 80 asker, protestolara katıldı

Öte yandan askeri darbeden bu yana Myanmar Hava Kuvvetlerinden yaklaşık 80 personelin, askeri yönetimin emirlerine karşı gelerek protestocuların safına geçtiği öğrenildi.

Yangon Bölge Komutanlığında çalışan ve askeri darbenin ardından sivil itaatsizlik eylemlerine katılan Çavuş Aung Zay Ya, protestocuları destekleyen askerlerin listesine ulaştığını belirtti.

Listede 80 askerin isminin bulunduğunu kaydeden Ya, hava kuvvetleri içinde askeri yönetime karşı huzursuzluğun giderek arttığını savundu.

Ya, ordunun siyasete karşımasına başından beri karşı olduğunu vurguladı ve "Ben sadece işimi yapmak istiyorum. Eğer askersek askerlikten başka bir şey yapmamamız gerekir. Bu yüzden sivil itaatsizlik eylemine katıldım." dedi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 769 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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