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Malatya'da 47 yaşındaki avukat Covid-19'a yenik düştü

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MALATYA Barosu Avukatlarından 47 yaşındaki Naki Çalışkan, yakalandığı koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti.

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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören Çalışkan doktorların tüm çabalarına rağmen virüse yenik düştü. Çalışkan, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Dostum, büro ortağım, kardeşim Avukat Naki Çalışkan ‘ı toprağa verdik . Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin, baromuzun ve sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.

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